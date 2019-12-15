Снимок с Николаем Валуевым в армии выложили в соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев всегда сожалел о том, что его не взяли в армию. Однако в соцсетях появился снимок, где он позирует вместе с двумя сослуживцами.

Валуев ранее рассказывал, что мечтал служить на флоте, однако, как сообщает издание «812Online», не сложилось. Сам депутат говорил, что «вторая мачта на корабль была не нужна». В других войсках для юноши великана — рост Валуева составляет 213 сантиметров — не нашлось формы, поэтому в срочной службе ему отказали.

Однако в Instagram «Армия» на днях был опубликован снимок с человеком, который очень похож на политика в молодости. «Немного позитива. Валуев в армии)», — написали авторы аккаунта. «Говорили Валуев дедовщиной сам не страдал, и не обижал молодых. Спокойным и добрым был», — вспоминает подписчик adam.if2014.

Некоторые подписчики предположили, что Валуев долгие годы скрывал, что служил в «непрестижных» войсках.

Кстати, в Instagram-аккаунте депутата нет ни одного фото из армейских будней, хотя он не прочь вспомнить прошлое. Так, Валуев выкладывал снимки, где вместе с друзьями позировал в «варенках» — брюках, которые были мечтой каждого юноши в конце 80-х годов прошлого столетия.

Предположительно, на снимке из армии изображен отец Николая Валуева Сергей, который тоже отличался высоким ростом.

Фото: скрин соцсети