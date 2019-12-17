Стилист Влад Лисовец заступился за Собчак и ее серьги с ликом Христа

Раздражителем могли стать не серьги с ликом Иисуса Христа, а сама Ксения Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Особой разницы между ношением икон на груди, в виде браслета или в форме серег нет, и оскорбить такой аксессуар мог только изначально оскорбленных людей. Такое мнение в беседе с журналистами выразил стилист Влад Лисовец, комментируя скандал вокруг фотографии Ксении Собчак в серьгах с ликом Иисуса Христа.

«Чем отличается изображение на серьгах от икон в автомобилях, барах, кафе и других учреждениях? Разницы никакой. Носить на груди можно, а в ушах нельзя. <…>. Многие итальянские дизайнеры давно изображают святых на футболках и толстовках. На мой взгляд, это наоборот популяризация веры и религии», — заявил Лисовец в беседе с корреспондентом телеканала 360, отметив, что религиозная тематика в моде всегда выглядит «успокоительно и уважительно».

По мнению стилиста, такие серьги могут оскорбить только изначально оскорбленных людей, а ему самому приятно смотреть на лики святых. Негатив со стороны православного сообщества могли вызвать не сами серьги, а Ксения Собчак, которая «для большинства народа является раздражителем».

Ранее, напомним, священник Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин в разговоре с «URA.RU» заявил, что образ Собчак находится на грани кощунства и безвкусицы. Так он прокомментировал наряд телеведущей, надевшей серьги с ликом Христа и головной убор с изображением двуглавого орла.