Названа причина, из-за которой Россия вступит в ядерный конфликт с НАТО

Россия не выстоит обычными средставми против НАТО, считает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия может нанести ядерный удар по НАТО в случае, если произойдет локальный конфликт с Европой. Таким мнением с «URA.RU» поделился военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин, комментируя заявление главы Генштаба о том, что страны НАТО готовятся к войне возле российских границ.

«Если военный конфликт произойдет, то он возникнет из-за какого-то локального столкновения на границе, который перерастет в ядерный конфликт», — заявил Литовкин. По его словам, в военной доктрине прописано, что Российская Федерация не в состоянии обычными средствами вооружения сдержать такие военные блоки, как НАТО. «Поэтому Россия оставляет за собой право наносить превентивный ядерный удар», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что Генштаб — это не только орган, который управляет Вооруженными силами России, но и занимается стратегическим прогнозом, на основании которого разрабатывается доктрина поведения государства. «Герасимов своими словами продемонстрировал, что Генштаб адекватно воспринимает сложившуюся вокруг границ России ситуацию», — заключил специалист.

Ранее глава Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов заявил, что страны НАТО готовятся к войне, напоминает агентство Nation News. Герасимов основывается на том, что в странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, передает RT. Однако военный эксперт в разговоре с «URA.RU» пояснил, что в Европе не хотят войны, потому что они все еще помнят последствия Второй мировой войны