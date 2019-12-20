Россиянам рассказали о новых схемах мошенников в 2019 году

Самым популярным видом мошенничества стал вишинг — телефонные звонки от имени банка Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Мошенничество по телефону, вымогательство денег в интернете и программы-шифровальщики стали главными схемами злоумышленников в 2019 году. Об этом заявил эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Самым частым способом мошенничества стал вишинг — телефонное мошенничество, когда злоумышленники звонят людям под видом сотрудников службы безопасности банков. «Его схема известна уже давно, последний всплеск наблюдался в 2013—2014 годах. Однако в этом году произошел новый „скачок“», — отметил Галов в интервью РИА «Новости». Эксперт считает, что рост популярности вишинга обусловлен тем, что в сети появилось много персональных данных пользователей, которые мошенники пытаются монетизировать.

Также в 2019 году россиян стали чаще обманывать при помощи скама — онлайн-мошенничества. Пользователь получает письмо, в котором ему предлагают принять участие в акции с крупным денежным призом. При этом он должен заплатить небольшую комиссию, который обычно не превышает 200 рублей. В результате человек остается без выигрыша и лишается своего взноса. Галов уточнил, что в этом году количество попыток перехода на сайты со скамом увеличилось в 13 раз — всего пользователи совершили почти 37 миллионов таких переходов.

Все более популярной становится схема с использованием шифровальщиков — программ, которые блокируют данные на устройствах и требуют деньги за их восстановление. Галов отмечает, что злоумышленники перестали распространять такие программы массово и теперь более точно выбирают своих жертв.

Ранее агентство Nation News передавало, что российские банки раскрыли новый способ мошенничества, когда злоумышленники используют «виртуальный пластик».