Жительница Балашихи рассказала, что столешница внезапно начала стрелять осколками в разные стороны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Балашихи пожаловалась на то, что ее стеклянный стол неожиданно взорвался после года использования. Женщина купила его в одном из городских магазинов и, по ее словам, пользовалась предметом мебели бережно.

«Я страшно испугалась. Стеклянная столешница стреляла осколками в разные стороны, будто в нее гранату кинули», — рассказала женщина сайту «Подмосковье сегодня». По ее словам, после взрыва в квартире запахло химикатами. Жительница Балашихи также добавила, что во время происшествия никто не пострадал.

В компании, где женщина купила стол около года назад, все же считают причиной неправильное обращение. Начальник производства Максим Сапов отметил, что к стеклянной основе стола крепится алюминиевый или стальной пятак. Под воздействием температур металл может расширяться и сжиматься. Так, например, разрушение стола могла вызвать горячая посуда. При этом, по словам пострадавшей, на стекло никогда не ставили горячие предметы и с момента покупки пользовались столом аккуратно.

Специалисты Дмитровского стекольного завода рассказали, что производители могли нарушить технологию закалки стекла — в такой ситуации даже бережное использование может привести к большому взрыву. Причиной тому — внутреннее и поверхностное напряжение, которое в процессе закаливания необходимо снять до допустимого предела, иначе стол будет постепенно саморазрушаться.

Этому процессу также подвержены вазы, тарелки и стеклянные душевые перегородки. Чтобы проверить предмет интерьера на взрывоопасность, необходимо постучать по нему металлической ложкой. После этого на стекле должны появиться трещины.