Выступая с напутственным словом перед строем новобранцев ракетных войск стратегического назначения, священник употребил несвойственные для церкви слова.
Священнослужитель вначале речи отметил, что год у призывников пройдет с «высоким смыслом», так как им предстоит служба в «штабе ядерных сил России». Ролик с выступлением священника опубликовал Telegram-канал «Двач».
«Уже никто и никогда вас в этой жизни земной больше не сможет назвать дебилами. Потому что вы служите в штабе ядерных сил России. Сюда дебилов не берут». — отметил выступающий. Затем священник обратился к матерям новобранцев, заявив. что у них умные и интеллектуально одаренные сыновья.
«Мы отбираем сюда самых интеллектуально одаренных, „тормозов“ в основном не берем. Давайте помолимся Господу, чтобы вы не „тупили“», — призвал священник.
В каком регионе и воинской части была произнесена необычная речь представителя РПЦ не указано.
«Давайте помолимся Господу, чтоб вы не тупили»: священник произнес пламенную речь перед новобранцами в ракетные войска pic.twitter.com/ARDFdpEZU4— Лента.ру (@lentaruofficial) 30 декабря 2019 г.