30 декабря 2019

Российский священник, обращаясь к новобранцам, говорил о «дебилах» и «тормозах». ВИДЕО

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , вера, религия, православный священник, рука священника, крест, рука с крестом, православие
Священник призвал помолиться за то, чтобы призывники «не тупили»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выступая с напутственным словом перед строем новобранцев ракетных войск стратегического назначения, священник употребил несвойственные для церкви слова.

Священнослужитель вначале речи отметил, что год у призывников пройдет с «высоким смыслом», так как им предстоит служба в «штабе ядерных сил России». Ролик с выступлением священника опубликовал Telegram-канал «Двач».

«Уже никто и никогда вас в этой жизни земной больше не сможет назвать дебилами. Потому что вы служите в штабе ядерных сил России. Сюда дебилов не берут». — отметил выступающий. Затем священник обратился к матерям новобранцев, заявив. что у них умные и интеллектуально одаренные сыновья.

«Мы отбираем сюда самых интеллектуально одаренных, „тормозов“ в основном не берем. Давайте помолимся Господу, чтобы вы не „тупили“», — призвал священник.

В каком регионе и воинской части была произнесена необычная речь представителя РПЦ не указано.

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