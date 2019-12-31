Лучшие управленцы России исполнили сотни детских желаний

В канун Нового года победители и наставники проекта «Лидеры России» исполнили сотни желаний детей с тяжелыми заболеваниями, находящихся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков осуществил мечту 15-летнего Артема Зацепина взять интервью у футболиста Андрея Аршавина. «Интервью прошло профессионально. Артем даже уверенно мне руку пожал. Артем — молодец!», — отметил обладатель кубка УЕФА, трехкратный чемпион России Андрей Аршавин.
Другой звездный спортсмен, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с мальчиком из Краснодарского края. «Звезды сошлись, чтобы детская мечта осуществилась!» — заявил победитель конкурса «Лидеры России» 2017—2018 годы, финансовый директор World Class Михаил Лойко, который устроил встречу со спортсменом. Генеральный директор АО «Корпорация развития Оренбургской области» Игнат Петухов исполнил мечту 4-летнего Димы и подарил ему электронного робота, с которым он будет играть и развиваться.
Также наставник конкурса, президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту одиннадцатилетнего Амирхана Садыкова, который вместе с сестрой смог полетать на вертолете. Победитель конкурса, начальник технологической службы Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев подарил возможность шестилетнему Антону Прокудину прокатиться в кабине машиниста поезда. Также осуществилась мечта шестилетнего Володи Афанасьева, который хотел ноутбук. Победители конкурса «Лидеры России» Илья Пылаев и Артур Инджиев подарили синтезатор для 50 ребят из общественной организации «С верой в сердце».
Конкурс «Лидеры России» стартовал в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Целью конкурса стало создание условий для повышения социальной мобильности и профессиональной реализации граждан.