Поклонская обвинила российских бюрократов в проблемах жителей Крыма

Наталье Поклонской пожаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Жители Крыма пожаловались депутату Госдумы Наталье Поклонской на проблемы с получением российских паспортов. В своем телеграм-канале канале она сообщила, что таких обращений несколько сотен.

По словам Поклонской, перед выдачей российских паспортов с крымчан требует какие-то абсурдные справки. Им приходится доказывать, что в момент проведения референдума о присоединении к России они находились в Крыму. Еще чиновники требуют справки, об отказе от украинского гражданства. «Стыдно было слушать на приёме, как люди со слезами на глазах говорили про „недогражданство“», — написала Поклонская.

В сложившейся ситуации она винит «отельных чиновников», которые абсурдными требованиями подрыкают доверие к власти в целом. «Бюрократия дошла до безумной степени абсурда!» — заключила Поклонская.

Депутат по каждому случаю составила запрос и обязалась взять этот вопрос под личный контроль, пишет РИА «Новости».

Крым вошел в состав РФ весной 2014 года после того, как на полуострове прошел народный референдум и большинство жителей заявили о желании воссоединиться с Россией. После это президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».