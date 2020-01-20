Комиссия банков по платежкам за ЖКХ будет отменена

Банкам запретят брать комиссию во время оплаты коммунальных услуг. Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предположил, что законопроект на рассмотрение депутатов поступит до начала весны.
депутаты, работающие над законопроектом, заручились в этом вопросе поддержкой Банка России, сообщают «Известия».
Сейчас комиссия за оплату ЖКУ составляет от 0,5% до 2% от платежа, независимо от того, как он был произведён: наличными деньгами в кассу, онлайн или с помощью банкомата. Как пояснил Неверов, для искоренения практики сбора процентов за «коммуналку» есть два способа: вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию или внести изменения в в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе, введя соответствующий запрет. «Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной», — рассказал Неверов.
Первый зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов считает, что банки «уже взимают огромные и совершенно неоправданные комиссии по самым разным поводам. Что же касается ЖКХ, то плата за эти услуги высока и так». По мнению парламентариев, в первую очередь от нововведения выиграют малообеспеченные семьи и одинокие старики. чьи доходы являются весьма скромными.
Как ранее писало «URA.RU», за превышение стоимости услуг ЖКХ ресурсоснабжающие организации будут наказаны рублем. Правительство готовит поправки в Жилищный кодекс РФ.