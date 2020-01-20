От правительства потребовали списать долги молодых россиян

В Госдуме предложили провести эксперимент и списать кредитные долги для молодых московских семей в возрасте до 30 лет. Об этом сообщил автор инициативы, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, который представляет в нижней палате парламента фракцию ЛДПР.
«Предлагаем сначала московским властям, для эксперимента, который мог бы позже распространиться и на всю Россию, списать все долги в банках и в МФО для молодых московских семей», — приводит РИА «Новости» текст письма депутата, которое он направил и. о. вице-премьера Татьяне Голиковой.
Депутат считает, что эта мера поможет семьям погасить кредиты на получение образования, покупку первой машины или квартиры. По его словам, к похожим методам уже прибегают некоторые европейские города. Погашение долгов для молодых семей поможет сформировать слой успешных россиян, которые верят в себя и не отягощены стрессом и психологическими расстройствами из-за долгов.
Ранее RT сообщал, что с инициативой списания долгов перед микрофинансовыми организациями выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Однако новый премьер Михаил Мишустин не поддержал предложение политика, так как это может ударить по российским банкам, напоминает телеканал 360.