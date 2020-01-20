Депутаты придумали, как помочь россиянам не переплачивать за ЖКХ

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Клипарт по теме ЖКХ. Москва, платежка жкх, счета за оплату, деньги, квитанции об оплате
Согласно законопроекту, россияне больше не будут платить банковскую комиссиюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о снижении коммунальных платежей. В настоящее время инициативу уже одобрил Центробанк, сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.

Согласно законопроекту, жильцы больше не будут платить банковскую комиссию, которая взимается за ЖКХ (порядка 0,5-2%). Неверов предложил два варианта регулирования этого вопроса. «Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей», — заявил он. Второй вариант заключается в том, чтобы прописать запрет в нескольких законодательных актах, в том числе в законе о банках и национальной платежной системе.

По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, законопроект направлен на «одиноких пенсионеров и малообеспеченные семьи». При этом банки, по его словам, не ощутят ущерба.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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