Депутаты придумали, как помочь россиянам не переплачивать за ЖКХ

Партия «Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о снижении коммунальных платежей. В настоящее время инициативу уже одобрил Центробанк, сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.
Согласно законопроекту, жильцы больше не будут платить банковскую комиссию, которая взимается за ЖКХ (порядка 0,5-2%). Неверов предложил два варианта регулирования этого вопроса. «Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей», — заявил он. Второй вариант заключается в том, чтобы прописать запрет в нескольких законодательных актах, в том числе в законе о банках и национальной платежной системе.
По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева, законопроект направлен на «одиноких пенсионеров и малообеспеченные семьи». При этом банки, по его словам, не ощутят ущерба.