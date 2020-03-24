Экс-глава Роскомнадзора стал гендиректором «Газпром-Медиа Холдинг», владеющей ТНТ

Алесандра Жарова назначили на пост гендиректора сроком на три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на должность генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Опыт Александра Александровича Жарова, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, помогут укрепить лидирующие позиции холдинга», — цитирует пресс-служба председателя Совета директоров АО «Газпром-Медиа Холдинг», председатель правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Отмечается, что Жарова назначили на должность сроком на три года. Ранее генеральным директором компании был Дмитрий Чернышенко. Сейчас он является заместителем председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Жарова, передает VSE42.Ru. Он работал в ведомстве восемь лет. Сам Жаров заявил, что годы, которые он посвятил Роскомнадзору, были направлены на то, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, сообщает RT. О том, что Жаров может занять пост в «Газпром-Медиа» сообщалось в феврале. Тогда экс-глава Роскомнадзора сообщил, что не знает о своем возможном назначении.

Холдинг«Газпром-Медиа» управляет телеканалами НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! СТРАНА», 2×2, «Супер», кинопроизводством и дистрибуцией «Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Comedy Club Production, Good Story Media, производством и дистрибуцией тематических телеканалов «Ред Медиа».