Банк России потребовал от кредитных организаций «идти навстречу» заемщикам в ипотечных вопросах, а также в вопросах по изменению условий погашения кредитов. Смягчение должно коснуться заемщиков, перенесших коронавирус.
«ЦБ рекомендовал кредиторам предоставлять ипотечные каникулы заемщикам (в том числе и повторно), у которых был официально подтвержден коронавирус», — приводит выдержку из рекомендации регулятора ТАСС. Соответствующее письмо Банк России направил в кредитные потребительские кооперативы (КПК), микрофинансовые организации (МФО), страховые организации и банки.
Согласно рекомендации ЦБ, до 30 сентября по ипотечным кредитам заемщиков с коронавирусом не будут обращаться взыскания на единственное жилье в случае невыполнения обязательств. Также болезнь может быть причиной для отмены начисления штрафов при реструктуризацию потребительского кредита. Касается это и тех клиентов, кто обратился по вопросу изменения условий погашения задолженности уже после болезни. Неустойка и пени в данном случае не должны быть начислены.
Всего в мире зарегистрировано более 424 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них вылечились более 109 тысяч, умерли почти 19 тысяч человек. В России количество зараженных достигло 658 человек.
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