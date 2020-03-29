Роскомнадзор возглавил бывший сотрудник администрации президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, чиновник, пальцы рук, руки чиновника, руки
Андрей Липов возглавлял управление президента РФ по информационным технологиямФото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Экс-начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрей Липов назначен новым главой Роскомнадзора. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров был освобожден от должности 23 марта по распоряжению Мишустина. Липов покинул пост главы управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий 28 марта, пишет RT.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...