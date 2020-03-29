Роскомнадзор возглавил бывший сотрудник администрации президента

Андрей Липов возглавлял управление президента РФ по информационным технологиям
Экс-начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Андрей Липов назначен новым главой Роскомнадзора. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров был освобожден от должности 23 марта по распоряжению Мишустина. Липов покинул пост главы управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий 28 марта, пишет RT.