Вирусолог рассказал о свойствах разработанного в «Сколково» препарата от коронавируса

Средство «Мегнарил», разработанное учеными из «Сколково», имеет перспективы. Однако делать выводы о его эффективности пока рано. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Это пока предварительные данные. В лаборатории они показали — in vitro есть эффективность. Клинических исследований не проводилось, поэтому пока рано объявлять, что это революционное средство, перспективное», — цитирует Викулова «Говорит Москва».
Он отметил, что «Мегнарил» — это не вакцина и не антисептик, а новый метод борьбы с вирусами. Доктор также подчеркнул, что пока рано прогнозировать стоимость средства. Все зависит от спроса, эпидемиологической ситуации и других факторов. Сами разработчики заявили, что «Мегнарил» в производстве недорогой, он стоит около 100 рублей за литр.
Ранее сообщалось, что ученые инновационного центра «Сколково» разработали способ борьбы с бактериями, грибками и вирусами при помощи воды, обработанной специальной холодной плазмой, которая при определенных химических процессах образует «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистую кислоту. Они заверяют, что «Мегнарил» способен уничтожить клетки коронавируса.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире «Национальной службы новостей» назвал предложенный учеными «рецепт» досужими рассуждениями. Саму идею он счел неоригинальной.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «