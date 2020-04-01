Вирусолог рассказал о свойствах разработанного в «Сколково» препарата от коронавируса

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Средство, разработанное учеными, имеет перспективыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Средство «Мегнарил», разработанное учеными из «Сколково», имеет перспективы. Однако делать выводы о его эффективности пока рано. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Это пока предварительные данные. В лаборатории они показали — in vitro есть эффективность. Клинических исследований не проводилось, поэтому пока рано объявлять, что это революционное средство, перспективное», — цитирует Викулова «Говорит Москва».

Он отметил, что «Мегнарил» — это не вакцина и не антисептик, а новый метод борьбы с вирусами. Доктор также подчеркнул, что пока рано прогнозировать стоимость средства. Все зависит от спроса, эпидемиологической ситуации и других факторов. Сами разработчики заявили, что «Мегнарил» в производстве недорогой, он стоит около 100 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что ученые инновационного центра «Сколково» разработали способ борьбы с бактериями, грибками и вирусами при помощи воды, обработанной специальной холодной плазмой, которая при определенных химических процессах образует «агрессивные» формы кислорода и водорода, а также хлорноватистую кислоту. Они заверяют, что «Мегнарил» способен уничтожить клетки коронавируса.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире «Национальной службы новостей» назвал предложенный учеными «рецепт» досужими рассуждениями. Саму идею он счел неоригинальной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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