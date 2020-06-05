Глава Минздрава РФ готов испытать прививку от коронавируса

Министр призвал граждан не пренебрегать мерами профилактики Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко готов сделать прививку от коронавируса после того, как появится вакцина. Соответствующее заявление он сделал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, конечно. Обязательно», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, будет ли он вакцинироваться. Он добавил, что в обязательном порядке ставит все прививки от гриппа. Также министр призвал граждан не «расслабляться» и не пренебрегать мерами профилактики, в частности масочным режимом.

Кроме того, Мурашко заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции должна стать для всех стран равнодоступной. «Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение», — сказал министр.

Ранее, как напоминает RT, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время брифинга в правительстве заявил о том, что массовую вакцинацию россиян от коронавируса можно будет начать осенью. Он отметил, что сейчас ожидаются результаты тестирований вакцины от COVID-19.

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