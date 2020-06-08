Блогер опасается за свою жизнь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи соцсетей обрушились с оскорблениями на петербургскую блогершу Марию Магдалену Тункара из-за цвета кожи. Известная в интернете под псевдонимом youngmasha девушка заявила об угрозах расправы.

«Когда мне говорят, что в России уже все хорошо и расизма не бывает, то я хочу показать как люди реагируют на мои посты или шуточные тиктоки, которые показывают сюрреализм происходящего», — заявила блогер в Instagram. В качестве доказательства, она привела несколько скриншотов личных сообщений в сосетях, в которых ее оскорбляют по расовому признаку и угрожают расправой.

Травля началась после того, как несколько видеороликов девушки, посвященных расовой дискриминации в России, попали в праворадикальные паблики. Там, не взирая на то, что Тункара родилась и выросла в Санкт-Петербурге и без акцента говорит на русском, ей заявили, что «ей в России не место». «Питерские, найдите ее и поясните, что так делать нельзя, она не в Америке», — написал под опубликованным видео один из пользователей. «Она живет в моем городе, пора в патруль», — добавил второй.

Сейчас Тункара просит своих подписчиков и журналистов максимально распространить информацию о своей травле. Девушка хочет попросить политического убежища в Европе, так как опасается за свою безопасность. «Давайте дадим огласку происходящему и вместе сделаем Россию чуть более безопасной», — написала она.

Последние видеоролики youngmasha посвящены беспорядкам в США, где после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, жители городов вышли на улицы с требованием прекратить расовую дискриминацию в стране.

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