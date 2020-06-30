29 июня 2020
28 июня 2020

Главное в Тюменской области за 29 июня. Завод «Электрон» продал часть имущества, два фестиваля пройдут в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити на Северной 9. Художник Влад Тактау. 11.06.2020 Тюмень, граффити, тюмень, тактау влад
Уличные художники покажут свое мастерство на фестивале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Тюменской области за 29 июня в обзоре URA.RU:

Торговые центры и парки не закроют

  • Несмотря на небольшой рост заболевших коронавирусом после открытия ТЦ и парков в регионе, Роспотребнадзор не планирует вновь их закрывать.
  • По данным оперштаба региона, ситуация в области находится под контролем. Количество заболевших COVID-19 почти в два раза ниже, чем в среднем по России, и в полтора раза, чем в УрФО.
  • За минувшие сутки в регионе выявлено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.

Известный завод «Электрон» продал часть имущества на аукционе

  • Руководство тюменского завода «Электрон», признанного банкротом в августе 2019 года, продало часть имущества на торгах. Общая сумма продажи составила 32 млн рублей.
  • Ранее это предприятие выпускало изделия для нефтегазового комплекса. К критической ситуации завод привело неквалифицированное руководство.
  • Завод реализовал станки, офисную и бытовую технику, а также автопарк и мебель. Общая задолженность предприятия превышает 198 миллионов рублей.

В Тюмени определились с датой проведения фестивалей

  • 26 июля в Тюмени пройдут сразу два мероприятия: фестиваль современных видов спорта Extreme Expo и фестиваль уличного искусства «Морфология улиц».
  • На набережной в этот день пройдут соревнования по скалолазанию, дрифту, скейтборду, а также мастер-классы по стрит-арту и граффити.
  • В фестивале «Морфология улиц» примут участие художники из восьми городов России. Из 388 заявок в шорт-лист попали лишь 22.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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