Уличные художники покажут свое мастерство на фестивале
Все самые интересные и важные новости Тюменской области за 29 июня в обзоре URA.RU:
Торговые центры и парки не закроют
- Несмотря на небольшой рост заболевших коронавирусом после открытия ТЦ и парков в регионе, Роспотребнадзор не планирует вновь их закрывать.
- По данным оперштаба региона, ситуация в области находится под контролем. Количество заболевших COVID-19 почти в два раза ниже, чем в среднем по России, и в полтора раза, чем в УрФО.
- За минувшие сутки в регионе выявлено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.
Известный завод «Электрон» продал часть имущества на аукционе
- Руководство тюменского завода «Электрон», признанного банкротом в августе 2019 года, продало часть имущества на торгах. Общая сумма продажи составила 32 млн рублей.
- Ранее это предприятие выпускало изделия для нефтегазового комплекса. К критической ситуации завод привело неквалифицированное руководство.
- Завод реализовал станки, офисную и бытовую технику, а также автопарк и мебель. Общая задолженность предприятия превышает 198 миллионов рублей.
В Тюмени определились с датой проведения фестивалей
- 26 июля в Тюмени пройдут сразу два мероприятия: фестиваль современных видов спорта Extreme Expo и фестиваль уличного искусства «Морфология улиц».
- На набережной в этот день пройдут соревнования по скалолазанию, дрифту, скейтборду, а также мастер-классы по стрит-арту и граффити.
- В фестивале «Морфология улиц» примут участие художники из восьми городов России. Из 388 заявок в шорт-лист попали лишь 22.
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