Лукашенко предложил Сбербанку финансировать проекты в Белоруссии

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Ранее Александр Лукашенко потребовал, чтобы новое правительство страны снизило зависимость от России . Он уверен, что необходимо налаживать экспорт.

«Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики», — цитирует главу государства ТАСС. По его словам, власти Белоруссии хотят «как в советские времена составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке». «И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов», — предложил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом. В ходе встречи он предложил Сбербанку финансировать крупные инвестиционные проекты.

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