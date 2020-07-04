03 июля 2020

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать проекты в Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, логотип, сбербанк
Александр Лукашенко встретился с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом. В ходе встречи он предложил Сбербанку финансировать крупные инвестиционные проекты.

«Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики», — цитирует главу государства ТАСС. По его словам, власти Белоруссии хотят «как в советские времена составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке». «И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов», — предложил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко потребовал, чтобы новое правительство страны снизило зависимость от России. Он уверен, что необходимо налаживать экспорт.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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