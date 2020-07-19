Звезду «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» жестоко избили

Никита Турчин отметил, что до избиения он неоднократно получал угрозы на электронную почту Фото: Instagram, n_turchin

Участника шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никиту Турчина жестоко избили в Москве. Молодой человек находится в больнице.

«Было темно. Я выходил из подъезда и на меня напали, ударив чем-то тяжелым по затылку. Я машинально упал вперед, лицом вниз, и понимаю, что меня начинают избивать», — рассказал Турчин в интервью «Пятому каналу». По словам 20-летнего юноши, большая часть ударов пришлась ему по голове. Он добавил, что врачи ему не назвали точного диагноза, однако они исключили самые худшие подозрения.

Турчин отметил, что до избиения он неоднократно получал угрозы на электронную почту. Он уверен, что нападение было спланированным. Юноша считает, что на него напали из-за участия во многих реалити-шоу.

В прошлом году участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту Овсянникову избили на корпоративе в подмосковном Серпухове. Девушка танцевала у сцены, когда к ней подбежала женщина и начала бить.

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