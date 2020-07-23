Мишустин рассказал, кем хотел стать в детстве

Михаил Мишустин мечтал стать медработником, как и мама Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что хотел стать врачом и даже собирался поступить в медицинский университет. О своих детских мечтах он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе, даже такая мысль была», — цитирует Мишустина ТАСС. Премьер-министр отметил, что его мама долгие годы работала медсестрой, поэтому его с детства окружали медики. Он рассказал о своем трепетном отношении к представителям этой профессии.

Председатель правительства также добавил, что очень уважает поступок врачей, которые «жертвовали своим временем, общением со своими семьями, жизнями, здоровьем» в пандемию коронавируса. Он поблагодарил врачей за такую работу.

В России появился сайт с именами медработников, которые погибли от COVID-19 или осложнений на фоне инфекции во время пандемии. В открытый доступ список выложили врачи, чтобы увековечить память об умерших коллегах, пишет агентство Nation News. На сегодняшний день этот список включает 605 имен.