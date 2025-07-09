Сыр и сливочное масло из Азербайджана оказались под запретом в России

Все виды молочной продукции двух азербайджанских компаний — ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS» — будут запрещены в России. Такое решение принял Россельхознадзор. Запрет вступает в силу с 11 июля.
«Решение принято на основании отказа азербайджанской стороны в проведении российской Службой инспекции указанных производителей молочных продуктов», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Россельхознадзора.
Ведомство готово было проинспектировать пять азербайджанских предприятий в рамках договоренностей ЕАЭС. В свою очередь, в Азербайджане заявили, что указанные компании (они производят сыры и сливочное масло) не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию.
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