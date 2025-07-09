Сыр и сливочное масло из Азербайджана оказались под запретом в России

Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции двух азербайджанских компаний
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Сыр из Азербайджана не попадет в Россию
Сыр из Азербайджана не попадет в Россию Фото:

Все виды молочной продукции двух азербайджанских компаний — ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS» — будут запрещены в России. Такое решение принял Россельхознадзор. Запрет вступает в силу с 11 июля.

«Решение принято на основании отказа азербайджанской стороны в проведении российской Службой инспекции указанных производителей молочных продуктов», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Ведомство готово было проинспектировать пять азербайджанских предприятий в рамках договоренностей ЕАЭС. В свою очередь, в Азербайджане заявили, что указанные компании (они производят сыры и сливочное масло) не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию.

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Все виды молочной продукции двух азербайджанских компаний — ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS» — будут запрещены в России. Такое решение принял Россельхознадзор. Запрет вступает в силу с 11 июля. «Решение принято на основании отказа азербайджанской стороны в проведении российской Службой инспекции указанных производителей молочных продуктов», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Россельхознадзора. Ведомство готово было проинспектировать пять азербайджанских предприятий в рамках договоренностей ЕАЭС. В свою очередь, в Азербайджане заявили, что указанные компании (они производят сыры и сливочное масло) не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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