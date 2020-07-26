Реальные доходы россиян упадут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На минувшей торговой неделе стоимость эталонной марки нефти Brent достигала почти 45 долларов за бочку, однако к концу торгов рост сменился падением. Сейчас она торгуется за 43,45 (-2,42%) доллара за баррель. Аналогичная ситуация с американской нефтью марки WTI. Ее цена к концу недели — 41,34 доллара за баррель (+0,27%).

Российская валюта реагирует на колебания в ценах на нефть, но не так сильно. По данным Центробанка РФ, курс доллара сейчас составляет 70,96 рубля (+0,17), евро — 82,19 рубля (+0,60).

Ситуация в России

В России вырастут цены на интернет и телевидение, предупредили аналитики. Повышение происходит из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, а именно — с режимом самоизоляции, во время которого люди стали больше времени проводить онлайн и потреблять более «тяжелый» контент. Если раньше операторы искусственно сдерживали цены, то теперь клиентам предлагают перейти на более дорогие тарифы.

Российские семьи с детьми получат пособия, анонсировал глава правительства Михаил Мишустин. Он уже подписал распоряжение, согласно которому Минтруд должен выделить деньги российским регионам, которые пойдут на ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет.

Минздрав России собирается удвоить штрафы за употребление наркотиков. По мнению главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Евгения Брюна, штраф должен составлять не менее 10 тысяч рублей. При этом от деления на «сильные» и «слабые» наркотики необходимо избавиться — штрафовать нужно всех одинаково. Сейчас в России за употребление наркотиков можно получить арест на срок до 15 суток или штраф до 5 тысяч рублей.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала бюджетные направления для отдыха в стране. Помимо курортов Краснодарского края и Крыма в России есть множество бюджетных мест для отдыха — это Байкал, Хакасия, Самарская и Мурманская области. Также глава туроператоров порекомендовала путешествия по Московской, Смоленской и Тверской областям.

Правила продажи продуктов при второй волне коронавируса изменятся, предупредил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Ассоциация разработала правила работы торговых компаний на случай, если ситуация будет такая же, как в марте 2020 года. Сотрудники должны будут находиться только в средствах индивидуальной защиты. Также предполагается более частая обработка торгового зала и поверхностей в нем.

В докризисный период народная артистка РФ Алла Пугачева заработала 400 тысяч евро за одно выступление (примерно 33 миллиона рублей). По словам генерального директора компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгения Морозова, такого в истории российской эстрады не было. В среднем участие Пугачевой в мероприятии стоит организаторам около 300-350 тысяч евро — свыше 29 миллионов рублей.

Что происходит в мире

Власти Соединенных Штатов и Китая в августе могут провести новые торговые переговоры. По данным зарубежных СМИ, в рамках этой встречи стороны оценят процесс реализации уже заключенных сделок. При этом ситуация с переговорами по торговой сделке может измениться из-за возросшей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

У Турции появился конкурент на российском рынке туризма — Тунис. Если страна откроет свои границы в ближайшее время, то россияне смогут насладиться более дешевым и качественным отдыхом в Африке. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, когда именно для россиян откроется Тунис, пока неизвестно.

Прогнозы и мнения экспертов

Реальные располагаемые доходы россиян продолжат падать и после выхода из кризиса. Как считает экономист и политолог Никита Масленников, ситуация экономического роста может существовать вместе со снижением реальных располагаемых доходов населения. Так уже происходило в 1998 году, заключил он.

Аналитики предупреждают — сейчас выгоднее покупать квартиру в новостройке, а вот заниматься поиском вторичного жилья не стоит. По мнению экспертов по недвижимости компаний «Мир квартир» и «Метриум», сейчас можно взять беспрецедентно дешевую льготную ипотеку, субсидированную государством. Однако банки уже заявили, что выделенные им лимиты иссякли. Так, у граждан осталось три месяца, чтобы определиться с покупкой, поскольку программа действует до 1 ноября.

Россиянам не хватит денег на заграницу после 1 августа, предупредил директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Если Турция, Великобритания и Танзания открыли границы, то только для богатых, потому что из-за ситуации с кризисом, вызванным коронавирусом, страны попытаются реализовать самые дорогие отели.

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