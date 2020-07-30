Определен комфортный для выплаты ипотеки заработок

Размер комфортного для ипотеки дохода снизился на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для выплаты ипотеки, снизился на 10% и составил 63,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют материалы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Основной причиной сокращения рекомендованного дохода стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта», — передает «Лента.ру».

При вычислениях аналитики исходили из того, что комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячному доходу 1/3. Отмечается, что больше других должны зарабатывать заемщики в Москве (94,8 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (81,2 тысяч) и Ленинградской области (74,4 тысячи). Наименьший показатель аналитики отметили в Кировской области (44,7 тысяч), Алтайском крае (45,2 тысячи) и Челябинской области (46,1 тысячи).

Ранее эксперты по недвижимости заявили, что сейчас выгоднее всего покупать квартиру в новостройке, а вот заниматься поиском вторичной квартиры пока не стоит. Также сообщалось, что снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса. Минимальный взнос подняли Райффайзенбанк (до 20%, плюс 5-10% на первичное жилье), «Открытие» (до 20%, плюс 10%), Альфа-банк (до 20%, плюс 5% на готовое жилье). Промсвязьбанк не только поднял минимальный взнос на 5% (до 15% на новостройки и вторичный рынок), но и отказался от ипотечной программы на московские новостройки с нулевым первоначальным взносом. Совкомбанк также повысил взнос на 10% — до 20%.

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