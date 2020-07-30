День ВДВ в области официально отменен, но власти не будут препятствовать десантникам собираться на улице
Четверо региональных чиновников заразились коронавирусом — на бывшего главврача «Медгорода» завели уголовное дело — в День ВДВ в регионе не будет официальных мероприятий — тюменцы обнаружили арбузы с повышенным содержанием нитратов. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:
Среди региональных чиновников обнаружены несколько заболевших COVID-19
- Один из сотрудников мэрии Ишима заразился коронавирусом. Он изолирован и проходит лечение. Медики установили круг контактных лиц и организовали их лабораторное обследование. В здании проведена дезинфекция.
- Также три новых случая выявили в администрации Вагайского района. Заболевшие госпитализированы. Местные жители обратили внимание на то, что врачи предпочитают оказывать помощь чиновникам, а не всем вагайцам.
- Всего на 29 июля в Тюменской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Это на два меньше, чем накануне.
Следователи обратили внимание на бывшего главврача онкоцентра
- Следком по Тюменской области предъявил обвинение бывшему главврачу онкоцентра «Медицинский город» Андрею Кудрякову. Он проходит по делу о нецелевом расходовании государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. Ранее Кудряков уводился из-за расследования ФСБ и СКР по факту хищений и мошенничества в «Медгороде».
В Тюменской области не будут проводить День ВДВ
- Из-за режима ограничений, никаких официальных акций в Тюменской области 2 августа проводиться не будет. Однако власти не будут препятствовать десантникам, которые решат встретиться с сослуживцами, если они не станут нарушать общественный порядок.
Жители Тюмени обнаружили в крупных магазинах опасные арбузы
- В тюменских супермаркетах продаются арбузы с высоким содержанием нитратов. По словам тюменцев, они приобрели арбузы в крупных сетевых магазинах и проверили их на нитраты. Их содержание оказалось завышено.
В селе Усово не достроили 600 метров дороги
- Жители тюменского села Усово заметили, что новая дорога, которая должна была быть длиной в три километра, оказалась короче на 600 метров. Местные власти пока не прокомментировали эту информацию.
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