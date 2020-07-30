29 июля 2020
28 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 30 июля. В День ВДВ отменены все мероприятия, несколько чиновников заболели коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование дня воздушно десантных войск. Тюмень, вдв, голубые береты, день вдв, десантики
День ВДВ в области официально отменен, но власти не будут препятствовать десантникам собираться на улице Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Четверо региональных чиновников заразились коронавирусом — на бывшего главврача «Медгорода» завели уголовное дело — в День ВДВ в регионе не будет официальных мероприятий — тюменцы обнаружили арбузы с повышенным содержанием нитратов. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 июля — в обзоре URA.RU:

Среди региональных чиновников обнаружены несколько заболевших COVID-19

Следователи обратили внимание на бывшего главврача онкоцентра

  • Следком по Тюменской области предъявил обвинение бывшему главврачу онкоцентра «Медицинский город» Андрею Кудрякову. Он проходит по делу о нецелевом расходовании государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. Ранее Кудряков уводился из-за расследования ФСБ и СКР по факту хищений и мошенничества в «Медгороде».

В Тюменской области не будут проводить День ВДВ

  • Из-за режима ограничений, никаких официальных акций в Тюменской области 2 августа проводиться не будет. Однако власти не будут препятствовать десантникам, которые решат встретиться с сослуживцами, если они не станут нарушать общественный порядок.

Жители Тюмени обнаружили в крупных магазинах опасные арбузы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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