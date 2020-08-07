В окрестностях Москвы обезвредили две бомбы

В Подмосковье грибники нашли в лесу опасную авиабомбу. Полиция рядом обнаружила еще одну. Оба снаряда обезвредили, сообщают в МЧС. Бомбы остались в лесу еще со времен Великой отечественной войны.
«Все найденные боеприпасы были со взрывателями, а значит, несли большую опасность для людей. Спровоцировать взрыв может любое воздействие: нагрев на солнце, минимальная вибрация», — объяснили спасатели. При этом определить на глаз, взрывоопасны ли снаряды, часто не способны даже эксперты.
Обезвредить бомбу приехали полицейские из Серпухова, Калуги и Чехова-2. Правоохранители аккуратно транспортировали снаряд на полигон. Позже силовикам пришлось вернуться и прочесать местность снова. Так они нашли второй такой же заряженный и опасный снаряд.
Обе авиабомбы отправились на полигон, где их безопасно взорвали, пишет «Подмосковье сегодня». Снаряды были уже ржавыми.
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