Коронавирус отступает от Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, маска, респиратор, виды екатеринбург, коронавирус, пандемия коронавируса
Наибольшее число заражений обнаружено в Подольске (12 человек), Сергиевом Посаде (11 человек) и Королеве (10 человек). Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В 23 округах Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Ни одного случая коронавируса не выявлено в 23 городских округах», — приводит данные оперштаба портал «Подмосковье сегодня». Среди них:

  • Бронницы,
  • Власиха,
  • Волоколамск,
  • Дзержинск,
  • Долгопрудный
  • Егорьевск,
  • Дубна,
  • Зарайск,
  • Звездный городок,
  • Ивантеевка,
  • Кашира,
  • Лосино-Петровский,
  • Лотошино,
  • Лыткарино,
  • Молодежный,
  • Озеры,
  • Протвино,
  • Пущино,
  • Серебряные Пруды,
  • Фрязино,
  • Черноголовка,
  • Чехов,
  • Шатура.

Отмечается, что наибольшее число заражений обнаружено в Подольске (12 человек), Сергиевом Посаде (11 человек) и Королеве (10 человек). В остальных городских округах число новых заболевших не превышает девяти.

Всего за сутки в Подмосковье выявлено 154 новых случая COVID-19. С начала пандемии в Московской области обнаружено 65 935 заболеваний коронавирусом.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...