Коронавирус отступает от Москвы

В 23 округах Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«Ни одного случая коронавируса не выявлено в 23 городских округах», — приводит данные оперштаба портал «Подмосковье сегодня». Среди них:
- Бронницы,
- Власиха,
- Волоколамск,
- Дзержинск,
- Долгопрудный
- Егорьевск,
- Дубна,
- Зарайск,
- Звездный городок,
- Ивантеевка,
- Кашира,
- Лосино-Петровский,
- Лотошино,
- Лыткарино,
- Молодежный,
- Озеры,
- Протвино,
- Пущино,
- Серебряные Пруды,
- Фрязино,
- Черноголовка,
- Чехов,
- Шатура.
Отмечается, что наибольшее число заражений обнаружено в Подольске (12 человек), Сергиевом Посаде (11 человек) и Королеве (10 человек). В остальных городских округах число новых заболевших не превышает девяти.
Всего за сутки в Подмосковье выявлено 154 новых случая COVID-19. С начала пандемии в Московской области обнаружено 65 935 заболеваний коронавирусом.
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