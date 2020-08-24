Десятки свердловских компаний и заводов уже участвуют в программе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Карантин и последующий за ним экономический кризис в России заставили бизнес приспосабливаться к новым условиям работы, чтобы остаться на рынке. Большинство компаний были вынуждены сокращать расходы и оптимизировать бизнес-процессы. Однако есть и те, кому в нынешних реалиях удалось выйти на новый уровень и увеличить прибыль. Как это сделать без инвестиций — разберемся в эфире на youtube-канале URA.RU 26 августа в 17:30 (екб).

Гостями эфира станут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций Ксения Шмелева и заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин. Спикеры расскажут о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», а также реально ли найти резервы без инвестиций и на какую помощь государства рассчитывать.

Неутешительные данные привлекли внимание госаппарата еще в 2018 году. Россия оказалась далеко от стран-лидеров. Президент России Владимир Путин дал указание — до 2024 года добиться роста производительности минимум 5% ежегодно. Для этого был разработан нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» и создан Федеральный центр компетенций (ФЦК). Он курирует Региональные центры компетенций (РЦК) в 64 субъектах.

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