Московский врач ответил на заявление немцев о здоровье Навального

В московской больнице опровергли заявление врачей из Берлина о том, что Навальный отравился токсином Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Версия врачей берлинской клиники «Шарите» о том, что блогера Алексея Навального отравили, прорабатывалась российскими специалистами, но подтверждений не нашла. Такое заявление сделал заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых.

Ранее врачи из клиники «Шарите» сообщили, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ. Исход болезни остается неизвестным. В Омском Минздраве заявили, что исследования у блогера на спектр синтетических веществ, включая ингибиторов, показали отрицательный результат

«Во-первых, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было. Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — рассказал Теплых РИА «Новости». По его мнению, ничего нового в заявлении немецких коллег о диагнозе Навального не прозвучало.

Также Теплых заявил, что атропин, которым сейчас лечат блогера в «Шарите», Навальному давали еще в первые минуты после госпитализации. Врач подчеркнул, что пациенту не стало хуже после перевозки в Берлин и выразил надежду на улучшение здоровье блогера. «Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни», — отметил медэксперт.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. Как утверждают в Минздраве Омска, при поступлении в больницу, у блогера не было клинической картины, специфичной для отравления веществами группы ингибиторов. Позже перевезли на лечение в Берлин. Сейчас Навальный находится в искусственной коме, сообщает сайт VSE42.ru. Омские врачи готовы передать иностранным коллегам результаты исследований, проведенных во время лечения блогера. При этом власти Германии не исключают отравления, пишет «Национальная служба новостей».

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