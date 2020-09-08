Банкир Костин заявил, что кризис ощущается «нижней частью спины»

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, портрет, костин андрей
По мнению Андрея Костина, этот кризис отличается от предыдущих Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Отличие финансового кризиса этого года от предыдущих заключается в ощущении его не кончиками пальцев, а нижней частью спины. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Этот кризис отличается от всех предыдущих. Потому что предыдущие кризисы все были финансовыми. Они все начинались в финансовой сфере и действительно банки их чувствовали, так сказать, на кончиках пальцев, а теперь больше чувствуют «нижней частью спины», — рассказал Костин.

Ранее экономист Антон Любич в разговоре с URA.RU рассказал, что именно поможет России выйти из кризисной ситуации. По его словам, выплаты бюджетникам стимулируют платежеспособный спрос и это, в свою очередь, окажется полезным для экономики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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