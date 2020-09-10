Вакцинация от коронавируса противопоказана при системных заболеваниях крови, красной волчанке и различных аутоимунных заболеваниях. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией», — цитирует врача РИА «Новости». По словам Жемчугова, любые заболевания, при которых пациенту назначается курс иммунодепрессивных препаратов, являются противопоказаниями для вакцинации.
В середине августа российский Центр имени Гамалеи зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Несмотря на критику некоторых западных стран, в Россию поступили заявки на приобретение около миллиарда доз препарата. По информации RT, 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот.
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