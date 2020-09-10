10 сентября 2020

При каких болезнях нельзя ставить прививку от коронавируса. Отвечает иммунолог

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Вакцинация противопоказана при аутоиммунных заболеваниях Фото: Pixabay
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса противопоказана при системных заболеваниях крови, красной волчанке и различных аутоимунных заболеваниях. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией», — цитирует врача РИА «Новости». По словам Жемчугова, любые заболевания, при которых пациенту назначается курс иммунодепрессивных препаратов, являются противопоказаниями для вакцинации.

В середине августа российский Центр имени Гамалеи зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Несмотря на критику некоторых западных стран, в Россию поступили заявки на приобретение около миллиарда доз препарата. По информации RT, 8 сентября вакцина была выпущена в гражданский оборот.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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