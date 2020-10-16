Андрей Младенцев рассказал, что «Арепливир» отправляли в Среднюю Азию Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия остановила экспорт лекарства от коронавируса «Арепливир» из-за высокого спроса на него в РФ. Об этом рассказал главный исполнительный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка», — цитирует РИА «Новости» Младенцева. По его словам, поставки препарата за границу были разовыми, а не постоянными. Лекарство несколько раз отправляли в Среднюю Азию, напомнил Младенцев.

Ранее фармакологи заявили, что у препарата «Арепливир» есть серьезные побочные эффекты, передает «Национальная служба новостей». Лекарство может вызвать нарушения движения у пациентов, однако в Минздраве РФ опровергли эту информацию, заявив, что препарат не влияет на моторику больных.