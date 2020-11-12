Россиян расселят из аварийного и ветхого жилья в ускоренном темпе

Власти планируют привлечь обновленный институт «комплексного развития территорий» (КРТ) к переселению россиян из ветхого и аварийного жилья. В Госдуму внесен проект поправок к Градостроительному кодексу, которые позволят заниматься застройкой территорий с ветхим жильем в муниципалитетах гораздо быстрее.
Разработчики поправок полагают, что более 40% многоквартирного фонда в РФ старше 50 лет будут расселены в ближайшие 10 лет, пишет «Коммерсант». КТР по задумке авторов, займется реорганизацией части городской территории, на которой не менее 50% площади застроено сейчас уже аварийными или ветхими многоквартирными домами. Предполагается, что переселение из старых домов может коснуться шести млн россиян.
В свою очередь «Единая Россия» предложила расселять людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, в индивидуальные дома. Изменения в законодательство партийцы обсудили 12 ноября с представителями Минстроя РФ на онлайн-конференции.
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