12 ноября 2020

Россиян расселят из аварийного и ветхого жилья в ускоренном темпе

© Служба новостей «URA.RU»
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Тобольск памятники духовная столица, старый дом, деревянный дом, аварийное здание, выбитые стекла
На месте аварийных домов при помощи новой структуры будут возводить современные высотки Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

Власти планируют привлечь обновленный институт «комплексного развития территорий» (КРТ) к переселению россиян из ветхого и аварийного жилья. В Госдуму внесен проект поправок к Градостроительному кодексу, которые позволят заниматься застройкой территорий с ветхим жильем в муниципалитетах гораздо быстрее.

Разработчики поправок полагают, что более 40% многоквартирного фонда в РФ старше 50 лет будут расселены в ближайшие 10 лет, пишет «Коммерсант». КТР по задумке авторов, займется реорганизацией части городской территории, на которой не менее 50% площади застроено сейчас уже аварийными или ветхими многоквартирными домами. Предполагается, что переселение из старых домов может коснуться шести млн россиян.

В свою очередь «Единая Россия» предложила расселять людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, в индивидуальные дома. Изменения в законодательство партийцы обсудили 12 ноября с представителями Минстроя РФ на онлайн-конференции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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