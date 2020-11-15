Рэпер заявил, что ему плевать на ситуацию в стране Instagram, morgen_shtern

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Рэпер Алишер Моргенштерн в Instagram объяснил поведение на концерте в Минске, когда он нецензурно ответил белорусской оппозиции. По его словам, ему плевать на политическую ситуацию в Белоруссии.

«Один из самых популярных telegram-каналов Беларуси перевернул мои слова так, как будто я против народа. Мне абсолютно *** (плевать), что происходит. Я приехал сюда повеселиться. Это был один из лучших концертов в моей жизни, и вы не смейте портить его политикой. Поймите меня правильно, я не герой, я не рыцарь, я не за вас и не против вас. Я вам честно говорю, мне абсолютно *** (плевать), что и где происходит», — написал он в своем Instagram.

Рэпер добавил, что искренне желает, чтобы у белорусов все было хорошо. Однако попросил не впутывать его в свои дела.

Ранее, по информации Nation News, белорусский telegram-канал Luxta выложил видеозапись с концерта Моргенштерна в Минске. На ней рэпер в нецензурной форме заявил начавшим скандировать «Лукашенко в автозак» фанатам, что ему плевать на то, что происходит в Белоруссии.