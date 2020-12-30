30 декабря 2020

Доктор Мясников назвал смертельный способ снять похмелье. Он очень популярен в России

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Александр Мясников дал советы, как избежать сильного похмелья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Поход в баню при похмелье может привести к летальному исходу. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников объяснил, что алкоголь является сильным мочегонным средством, поэтому при похмелье человек страдает от обезвоживания. «Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», — сказал телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Чтобы избежать похмелья, Мясников посоветовал употреблять во время застолья вареный картофель, жирную пищу и суп. Врач предупредил, что плохого состояния на утро можно избежать, если соблюдать умеренность в употреблении алкоголя. Чтобы избежать сильного опьянения, телеведущий рекомендовал за несколько часов до застолья выпить малое количество алкоголя, а после столовую ложку подсолнечного масла.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 75% российских мужчин умирают из-за последствий, которые связаны с потреблением алкоголя, передает VSE42.ru. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не организовывать больших новогодних застолий, так как возрастает риск распространения коронавируса, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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