Реальная инфляция может отличаться от официальной в 3 раза

Аналитики объяснили, почему официальная инфляция ниже реальной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В 2020 году реальное увеличение цен отличалось от официальных показателей до трех раз, следует из нескольких опросов россиян. Что касается 2021-го, инфляция достигнет пиковых значений уже в первом квартале, рассказали журналистам ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств.

«Несмотря на то что в 2020 году официальная инфляция демонстрировала умеренный рост, не превышая 4,5%, реальное увеличение цен (которое замечали граждане, основываясь на покупаемых ими товарах), достигало 14%», — пишет газета «Известия», ссылаясь на результаты нескольких масштабных опросов. Главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков объяснил это тем, что потребительская корзина Росстата усредненная, однако «от домохозяйства к домохозяйству она отличается». Поэтому для одного человека персональная инфляция может быть выше средней, для другого — ниже.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов уверен, что ощутимый рост цен по «прямым опросам потребителей» в 2021 году будет выше темпа, который будет фиксировать статистическое ведомство (Росстат). Воспринимаемая инфляция выше официальной не только в России, но и в Еврозоне, где этот «зазор» составляет порядка 4-5 процентных пунктов, констатировал собеседник издания.

Что касается прогноза на 2021-й, директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Рината Кутуева считает, что на конец следующего кода инфляция составит около 4,5%, но своих пиковых значений она достигнет в середине первого квартала — 5,25%-5,5% в годовом выражении. В Совкомбанке дают более оптимистичный прогноз. Так, главный аналитик компании Михаил Васильев считает, что динамику цен в следующем году будут сдерживать карантинные ограничения, из-за которых экономическая активность и потребительский спрос окажутся ниже привычных показателей. Темп роста стоимость потребительской корзины, как считает эксперт, составит 3,7%.