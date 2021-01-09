Жертвой лавины может стать любой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трагедия со сходом лавины на норильском горнолыжном комплексе «Гора отдельная» показала, что многие россияне недооценивают опасность этой природной стихии. Как обезопасить себя при посещении горнолыжных курортов в беседе с URA.RU рассказали титулованный альпинист-высотник, «Снежный барс» Виталий Лазо и мастер спорта СССР по туризму Евгений Буянов.

«При посещении горных массивов нужно работать на предупреждение. Первое — получать информацию на самом курорте по лавинной ситуации, каков уровень лавинной опасности. Второе — необходимо консультироваться с гидами, инструкторами, теми, кто постоянно катает на курортах. Обязательно учитывать прогноз погоды», — рассказал Лазо.

Альпинист посоветовал до посещения горнолыжных курортов обзавестись специальным лавинным снаряжением (лопатой, бипером — датчик для передачи местоположения, щупом, — прим. ред.). Он подчеркнул, что данное снаряжение ни в коем случае не снижает риск попадания в лавину, а лишь увеличивает шансы на спасение.

Евгений Буянов отмечает, что лавины возможны не только в больших горах, но и в среднегорье: для образования лавин достаточно небольшого склона горы (15-20%). «Снег всегда имеет слоистую структуру, между слоями есть слои „смазки“, благодаря чему лавины могут сходить и по некрутым склонам, достаточно провоцирующего фактора (ветер, подрез лавинного склона лыжней — как это было и в случае с дятловцами), — говорит Буянов. — Тогда, в 50-60х годах этого не знали, да и сейчас многие не понимают этой опасности, в том числе и среди туристов».

По его мнению, обычным людям, которые приезжают на горнолыжные курорты, предсказать лавину невозможно (это могут сделать только специалисты), единственный способ — стараться выбирать точно безопасные турбазы. «Конечно, они должны строиться в безопасных местах, но это не всегда соблюдается», — отмечает Буянов.

Ранее стало известно, что в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском сошла лавина. Снегом было засыпано шесть туристических домов, стоящих на склоне. В результате инцидента погибло трое человек из одной семьи.