08 января 2021

В Норильске в результате снежной лавины пострадали люди. Видео

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Природа Пермского края. Пермь, зима, деревья в снегу, северный урал, горы зимой, тулымский камень
Лавина засыпала пять домиков с людьми Фото: Сергей Шадрин

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина. Снегом засыпало дома, в которых были люди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, — передает сообщение МЧС РИА «Новости». На место происшествия выехало 50 сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ТАСС, под снегом находятся пять человек, включая двоих детей.

Добавлено: спасателям удалось найти семью из четырех человек. Еще двое выбрались из-под лавины самостоятельно. Поисковая операция продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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