Лавина засыпала пять домиков с людьми Фото: Сергей Шадрин

В Норильске в районе горнолыжного комплекса сошла лавина. Снегом засыпало дома, в которых были люди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, — передает сообщение МЧС РИА «Новости». На место происшествия выехало 50 сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ТАСС, под снегом находятся пять человек, включая двоих детей.

Добавлено: спасателям удалось найти семью из четырех человек. Еще двое выбрались из-под лавины самостоятельно. Поисковая операция продолжается.