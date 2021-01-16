Вассерман придумал наказание для НАТО за высадку на судно России

По словам Вассермана, любое судно является частью территории страны, поэтому произошло хоть и небольшое, но всё же вторжение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские боевые корабли должны взять под охрану отечественные торговые суда и сопровождать их во время перехода из одного порта в другой. Такое заявление сделал журналист и политолог Анатолий Вассерман.

Ранее в Средиземном море произошел инцидент с грузовым судном «Адлер». Греческие военные остановили российский корабль, чтобы провести на нем обыск. По словам Вассермана, любое судно является частью территории страны, поэтому произошло хоть и небольшое, но всё же вторжение.«Наши моряки решили спустить дело на тормозах. Если подобное повторится, надо будет перейти к сопровождению наших торговых судов боевыми кораблями», — цитирует Вассермана РЕН ТВ.

Он отметил, что Турция в данное время переправляет в Ливию оружие и боевиков, «чьи руки в крови мирных граждан Ирака и Сирии». Транспортировать их можно только морем. Журналист задался вопросом, почему же греки, чехи или немцы, патрулирующие водные пути к Ливии, не замечают этого запрещённого грузопотока.«Считаю НАТО виновной в ливийском кровопролитии, тянущемся уже лет десять. В двойных стандартах и лжи, — подчеркнул Вассерман. Его интересует, должна ли при этом Россия позволять Североатлантическому альянсу вторгаться на свою территорию под любым предлогам и спокойно смотреть на открытую поддержку странами НАТО одной из сторон гражданского конфликта в Ливии.