Физик раскрыл, когда наступит конец света

Из-за высокой температуры на Земле невозможно будет жить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конец света для жителей Земли придет, когда запасы водорода закончатся, из-за этого ядро Солнца начнет разрушаться и на планете станет слишком жарко. Такое мнение высказал научный сотрудник в Лондонском королевском обществе и профессор Манчестерского университета, физик Брайан Кокс.

«Солнце не исчезнет просто так: когда у него закончится топливо для переработки [водород], его ядро будет разрушаться, и выделяемое тепло заставит внешний слой звезды расширяться. Из-за этого температура на Земле повысится, и в итоге существование жизни на планете закончится», — приводит слова ученого издание Express.

Кокс рассказал, что все это случится примерно через миллиард лет. По его словам, после исчезновения всего живого на планете Солнце вырастет настолько, что заполнит весь горизонт.

Ранее астрофизики предрекали Земле столкновение с астероидом. Он должен был упасть 2 ноября 2020 года — за день до президентских выборов в США. Однако никакой опасности для жителей планеты он не представлял из-за своего маленького размера.