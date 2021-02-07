07 февраля 2021

«Известия»: новые правила техосмотров обрушат нишу пунктов ТО

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Новые правила проведения техосмотров могут привести к том, что треть операторов ТО уйдут с рынка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Половина пунктов техосмотров в России не готовы работать по новым правилам проведения ТО. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

«Более половины операторов техосмотра не готовы к новым правилам, вступающим в силу 1 марта», — пишут «Известия», ссылаясь на опрос, проведенный РСА. В реестре союза зарегистрировано более пяти тысяч участников рынка, половина из них не смогла ответить на вопрос, готовы ли они работать по новым правилам проведения техосмотров. Некоторые даже прямо заявляли о готовности прекратить работу, добавляет издание.

С 1 марта техосмотр должен будет сопровождаться фотосъемкой, в помещениях должна быть канализация. Из-за этих и других изменений в процедуре проведения техосмотров около 30% операторов временно или навсегда уйдут в рынка, считает управляющий директор подмосковной сети пунктов техосмотра Денис Фомин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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