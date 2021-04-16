Минфин РФ поможет вернуть деньги жертвам телефонных мошенников

В министерстве финансов РФ разрабатывают законопроект, который поможет россиянам вернуть деньги, попавшие в руки телефонных мошенников. Об этом сообщает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
«Сейчас мы параллельно со стратегией развития финансовой грамотности, прорабатываем некоторые законодательные меры», — сообщил Чебесков на онлайн-конференции «Комсомольской правды». Одной из таких мер будет возможность возврата средств, если деньги незаконно отправлены на другой счет или в другой банк.
Чебесков подчеркнул, что сейчас в России средства, украденные телефонными мошенниками, очень редко возвращаются людям. Это происходит из-за того, что злоумышленники заставляют жертву добровольно перевести деньги или выдать им секретную информацию. На данный момент в таких случаях банк имеет право не возвращать деньги клиенту, подчеркнул Чебесков.
Ранее стало известно, что число хищений денег с карт россиян за год увеличилось более чем на 30%, напоминает телеканал 360. В ХМАО уже сообщили о новом виде мошенничества по телефону. Также экономист Андрей Колганов объяснил, как защитить пожилых людей от мошенничества, пишет RT.
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