16 апреля 2021

Минфин РФ поможет вернуть деньги жертвам телефонных мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единая Россия вручает медикам ключи от машины. Курган , гигиена, резиновые перчатки, телефон в руках, средство для дезинфекции рук
Минфин РФ собирается увеличить количество возвратов денег, украденных телефонными мошенниками Фото:

В министерстве финансов РФ разрабатывают законопроект, который поможет россиянам вернуть деньги, попавшие в руки телефонных мошенников. Об этом сообщает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Сейчас мы параллельно со стратегией развития финансовой грамотности, прорабатываем некоторые законодательные меры», — сообщил Чебесков на онлайн-конференции «Комсомольской правды». Одной из таких мер будет возможность возврата средств, если деньги незаконно отправлены на другой счет или в другой банк.

Чебесков подчеркнул, что сейчас в России средства, украденные телефонными мошенниками, очень редко возвращаются людям. Это происходит из-за того, что злоумышленники заставляют жертву добровольно перевести деньги или выдать им секретную информацию. На данный момент в таких случаях банк имеет право не возвращать деньги клиенту, подчеркнул Чебесков.

Ранее стало известно, что число хищений денег с карт россиян за год увеличилось более чем на 30%, напоминает телеканал 360. В ХМАО уже сообщили о новом виде мошенничества по телефону. Также экономист Андрей Колганов объяснил, как защитить пожилых людей от мошенничества, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...