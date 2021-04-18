18 апреля 2021

Правозащитники подали в суд на окружение Кадырова из-за геев

© Служба новостей «URA.RU»
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Правозащитники обвиняют власти Чечни в преследовании ЛГБТ Фото:

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и «Российская ЛГБТ-сеть» подали уголовный иск в суд в ФРГ против пяти приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление.

«Авторы заявления обвиняют власти и военных Чечни в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 людей в связи с их сексуальной ориентацией», — передает «Коммерсант». Как пишет The Guardian, в иске присутствует заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, глава полиции города Аргун в Чечне Аюб Катаев и председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против нескольких россиян из-за преследования представителей ЛГБТ в Чечне, среди них Висмурадов и Катаев. Брюссель обвинил их в притеснении людей, относящихся к ЛГБТ. Также сообщалось о массовых пытках и задержаниях геев в Чечне. Однако Следственный комитет РФ не нашел подтверждений этому.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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