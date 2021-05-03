В московской гостинице погибли три человека

На юго-востоке Москвы в гостинице «Вечный зов» произошел пожар. Трех человек обнаружили мертвыми, сообщили журналистам источники в спасательных службах.
«По адресу: 6-я Кожуховская улица, 26, возгорание в гостинице. Идет эвакуация людей. Часть людей просит помощи из окон», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах, добавив, что в ходе тушения было обнаружено три мертвых тела.
«Пятый канал» уточнил, что гостиница называется «Вечный зов», в здании находилось 305 человек. Огонь охватил около 100 квадратных метров. В течение часа спасатели ликвидировали возгорание.
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