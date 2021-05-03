03 мая 2021

В московской гостинице погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
В Москве произошел пожар в гостинице. Погибли три человека. Фото:

На юго-востоке Москвы в гостинице «Вечный зов» произошел пожар. Трех человек обнаружили мертвыми, сообщили журналистам источники в спасательных службах.

«По адресу: 6-я Кожуховская улица, 26, возгорание в гостинице. Идет эвакуация людей. Часть людей просит помощи из окон», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах, добавив, что в ходе тушения было обнаружено три мертвых тела.

«Пятый канал» уточнил, что гостиница называется «Вечный зов», в здании находилось 305 человек. Огонь охватил около 100 квадратных метров. В течение часа спасатели ликвидировали возгорание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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