В Кремле раскрыли, как Путин будет отдыхать летом

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Президент Путин любит отдыхать в Сибири Фото:

Президент России Владимир Путин не будет брать полноценный отпуск, поскольку не может отлучиться от дел более чем на несколько дней. Об этом во время конференц-колла заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Полноценный отпуск точно не будет. Больше чем на несколько дней президент не может отойти от регулярных рабочих мероприятий. Как правило, он, какими-то урывками используя выходные дни, отдыхает летом», — уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков раскрыл, что Путин больше всего любит уединенный отдых в Сибири. Также, по словам его пресс-секретаря, президент часто бывает на Дальнем Востоке, в Сочи и в Крыму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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