Завтра будет поздно, считает он Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает действия ряда западных стран неправильными. По его словам, именно это приведет к жесткому противостоянию с Республикой Беларусь.

«Вас [Запад] нужно остановить сегодня. Иначе завтра будет поздно. Все мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны», — сказал он на референдуме о поправках к конституции, прямой эфир которого проходит на телеканале «Беларусь 1».

Ранее об угрозе со стороны западных стран Лукашенко предупредил российскую власть. Он убежден, что недоброжелатели изменили методы атаки и перешли границы здравого смысла, не считаясь с порядочностью и моралью. «Запад перешел от бунтов к удушению. Далее возьмутся за Россию», — считает президент.