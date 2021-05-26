Лукашенко призвал остановить Запад. «Мы на пороге ледяной войны»

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Завтра будет поздно, считает он Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает действия ряда западных стран неправильными. По его словам, именно это приведет к жесткому противостоянию с Республикой Беларусь.

«Вас [Запад] нужно остановить сегодня. Иначе завтра будет поздно. Все мы на пороге даже не холодной, а ледяной войны», — сказал он на референдуме о поправках к конституции, прямой эфир которого проходит на телеканале «Беларусь 1».

Ранее об угрозе со стороны западных стран Лукашенко предупредил российскую власть. Он убежден, что недоброжелатели изменили методы атаки и перешли границы здравого смысла, не считаясь с порядочностью и моралью. «Запад перешел от бунтов к удушению. Далее возьмутся за Россию», — считает президент.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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