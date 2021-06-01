Кандидат наук: курсы и кружки исчезнут из сел из-за нового закона

Анатолий Голубовский отметил, что просветительской деятельностью не смогут заниматься волонтеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закон о просветительской деятельности может лишить отдаленные территории страны, российские села и маленькие города образовательных проектов, курсов и кружков. Такие опасения в беседе с URA.RU высказали историк, социолог, музейный эксперт, кандидат искусствоведения Анатолий Голубовский и писатель, создатель просветительских проектов Arzamas и «Гусьгусь» Филипп Дзядко.

«Значительная часть просветительской деятельности является безвозмездной, гуманитарной, волонтерской. Первое, что может пасть жертвой этого закона — это как раз волонтерская деятельность, поскольку в проекте положений было указано, что только на основании договора может осуществляться просветительская деятельность. То есть ветеран не сможет прийти в школу на безвозмездной основе и рассказать что-то, потому что нужно заключать с ним договор», — отметил Голубовский.

При этом историк подчеркнул, что закон о просветительской деятельности пока не сможет начать действовать в полную силу, так как ранее проект был подвержен сокрушительной критике и окончательного решения по его работе не принято. «Закон этот вообще никак не действует, даже после того, как он начнет действовать с 1 июня, поскольку не существует еще подзаконных актов, регулирующих документов, принятых Министерством просвещения, министерством образования и науки», — добавил Голубовский.

Об опасности введения инициативы в небольших городах, селах страны отметил в беседе с URA.RU и Филипп Дзядко. «В этом законе есть то, что может быть использовано для точечных репрессивных мер — везде, особенно там, где все происходит по-тихому. В зоне риска — любой преподаватель, любой лекторий, в первую очередь ключевые люди — отдельные энтузиасты, которые без какой-либо поддержки, сами, в небольших городах и селах занимаются просвещением и образованием. Им надо помогать, прославлять, но как минимум не мешать, а не принимать законы, которые можно поворачивать что дышло», — подчеркнул он.

Вступает в силу закон о просветительской деятельности с 1 июня. В частности, он призван обезопасить учебные заведения от антироссийской пропаганды.