Украинцы обозлились на Stalker-2 из-за пророссийского названия

Stalker 2 получил подзаголовок Heart of Chernobyl Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинские пользователи соцсетей раскритиковали название второй части игры Stalker из-за пророссийского подзаголовка Heart of Chernobyl. Им не понравилось, что разработчики используют русское название Чернобыль.

Ранее разработчики сообщили, что Stalker 2 получил подзаголовок Heart of Chernobyl и выйдет 28 апреля 2022 года. Однако украинцев возмутило, что в нем используется транслитерированное русское название населенного пункта, тогда как по-украински город называется Чорнобиль и по-английски должен писаться Chornobyl.

Также пользователи соцсетей остались недовольны, что в трейлере игры используется русский язык, из-за чего шутер могут воспринимать как российский, а не украинский, считают украинцы. «Вы не найдете на Украине город Чернобыль, только Чорнобыль. Это не русский город, не русский язык. Почему вы игнорируете логику и здравый смысл?» — написал пользователь Leviafan851 вTwitter.

На днях стало известно, что шутер выйдет одновременно на PC и Xbox Series X. Разработчики обещают один из самых больших открытых миров в сеттинге постапокалипсиса. Действие будет разворачиваться в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В шутере будет нелинейный сюжет — каждое действие игрока будет отражаться не только на судьбе персонажей и локальных событиях, но и на мире в целом.