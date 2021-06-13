Разработчики раскрыли дату выхода Stalker-2

Геймеры смогут получить S.T.A.L.K.E.R.2 28 апреля 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разработчики шутера Stalker 2 анонсировали дату выхода на апрель 2022 года. На конференции Microsoft и Bethesda украинская компания GSC Game World показала первый геймплей игры.

Stalker 2 получил подзаголовок Heart of Chernobyl и выйдет 28 апреля 2022 года, сообщили разработчики на конференции Xbox & Bethesda Games Showcase, трансляция которой идет на официальном youtube-канале Xbox.После релиза игра сразу же появится в подписке Xbox Game Pass.

Согласно информации на официальном сайте, шутер выйдет одновременно на PC и Xbox Series X. Разработчики обещают один из самых больших открытых миров в сеттинге постапокалипсиса. Действие будет разворачиваться в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В шутере будет нелинейный сюжет — каждое действие игрока будет отражаться не только на судьбе персонажей и локальных событиях, но и на мире в целом.

Помимо Stalker 2, на конференции Microsoft и Bethesda анонсировали даты выхода других крупных игр. Среди них Battlefield 2042, Halo Infinite, Starfield, а также Forza Horizon 5 и The Outer Worlds 2.