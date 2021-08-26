26 августа 2021

Депутат Госдумы: власти РФ обсуждают сокращение платы за квартиру

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В следующем году могут отремонтировать меньше многоэтажек, сказал Дмитрий Ионин Фото:
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Сбор средств на капремонт общего имущества многоквартирных домов могут приостановить из-за роста цен на стройматериалы. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин.

«Сегодня есть огромная угроза программе капремонта уже на следующий год, связанная с существенным ростом цен на строительные материалы. А есть ли целесообразность при нынешних ценах реализовывать программу на следующий год? Либо в стране приостановят действие программы капитального ремонта и, соответственно, сбор денег на нее до стабилизации ситуации на рынке. Либо будет разрешено применять повышающие коэффициенты и тратить на капремонт значительно больше», — сказал Дмитрий Ионин.

По словам депутата, решение о том, как поступать в этой ситуации, не принято. «Оно обсуждается на уровне правительства РФ, потому что это касается абсолютно всех регионов», — сказал собеседник агентства. Парламентарий подчеркнул, что плату за капремонт не поднимут, так как тариф уже установлен. Он отметил, что при нынешних ценах ремонт обойдется в разы дороже. Если программу сохранят, то домов отремонтируют меньше, чем было запланировано.

Ранее замминистра строительства России Максим Егоров заявил о необходимости поднимать плату за капремонт. Он связал это решение с подорожанием строительных материалов. Тогда его заявление раскритиковали в «Единой России» и призвали искать подходы, которые не повлияют на положение граждан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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